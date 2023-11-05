該研究由恩主公醫院神經內科主任孫瑜主持，今年7月發表在《睡眠健康》期刊（Sleep Health）。自1994年至2011年間，透過健檢機構招募48萬4916名成年人，根據每日睡眠時間分為4組，分別是極短（小於4小時）、短（4到6小時）、中（6到8小時）和長（大於8小時），比對參與者的睡眠時間和安眠藥使用情況。

結果顯示，未服用安眠藥且每天睡眠時間在6到8小時的人，具有最低的死亡風險；同樣是睡眠時間在6到8小時的人，如有服用安眠藥，死亡風險較未服用安眠藥者增加55％。整體而言，和未服用安眠藥者相比，服用安眠藥的人壽命較短，男性壽命平均縮短5.3年、女性縮短5.7年。

另外，睡眠時間極短或極長、有服用安眠藥的30歲男性，預期壽命比睡眠時間6到8小時、未服用安眠藥的男性，縮短了12到13年。研究結論表明，使用安眠藥會增加死亡風險和縮短預期壽命，並提醒經常使用者應該意識到安眠藥的潛在危害。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲指出，失眠和發燒一樣是症狀、不是疾病，可能造成失眠的原因很多，例如焦慮症、憂鬱症、恐慌症等精神疾病，或是老人家罹患失智症導致日夜顛倒，也可能是高血壓、糖尿病影響腦部細小血管。

蔡長哲提醒，安眠藥可以改善失眠症狀，但如果沒有找出背後疾病，恐怕是治標不治本。他認為民眾不需要懼怕使用安眠藥，但千萬不能跟朋友「周轉」來吃，務必經醫師診斷後開立，依照處方使用，可確保安全無虞。