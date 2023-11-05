遊民是社會中的弱勢，因沒有選票，鮮少有政治人物投以關注。數年前，時任台北市長一句「遊民洗乾淨了就變成遊客」，引發社會轟動，但也促成了台灣街頭精神醫學的推動，北市聯醫松德院區一般精神科主治醫師鄭勝允，就是將街頭精神醫學系統化的第一人，將弱勢族群視為一生的服務對象。

鄭勝允在醫學中心擔任實習醫師、不分科住院醫師期間，院方為爭取國際醫療評鑑而陷入焦慮，他開始省思醫師的價值，於是離開了當時那座白色巨塔，轉而服務弱勢族群，來到了台灣精神醫學的大本營—松德醫院。

「從醫院座落於寧波公墓旁就可以得知，我們家的病人相對弱勢，來醫院得爬坡、經過墓地」。鄭勝允說，股神巴菲特說過他這輩子最棒的事就是中了出生樂透，生在美國一個重視教育的家庭；反過來說，精神病患則倒楣地被分到了有問題的基因，生在了弱勢家庭，注定與疾病為伍。

數年前，時任台北市長視察艋舺公園時的一句「遊民洗乾淨了就變成遊客」，引發社會轟動，但也促成了台灣街頭精神醫學的進展。由於有些遊民都有些精神疾病，北市府於是將解決遊民問題的任務交給松德醫院。剛升上主治醫師的鄭勝允接受差遣，進入遊民收容所「圓通居」看診，後也常在寒流、大雨等天氣探訪棲宿在街頭的遊民，在他服務的遊民中，有酒癮、藥癮者，也有思覺失調症患者，其中不乏病情穩定後重新找回工作能力，離開收容所的正面故事。

「如何對待遊民，反映的是這座城市、國家的道德底線」。鄭勝允說，如政治人物對遊民的政策是驅趕，那就只是「眼不見為淨」，難保哪天驅趕、強拆的對象，會變成平民百姓。遊民是社安網的最後一個破洞，他期許自己能繼續從事街頭精神醫學，把因精神疾病而流浪的人接住，希望政府能重視這群弱勢的福利。