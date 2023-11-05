到底要不要割包皮？網友小花和男友性行為時，男友私處總是飄出令她反胃作嘔的異味，明明男友每天洗澡都有褪下包皮清潔，但藏汙納垢的味道仍然刺鼻難聞，鼓起勇氣陪男友至泌尿科求診，才得知原來是男友包皮過長，經手術割除包皮，獲得改善。

長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵表示，不少民眾往往都是在另一半提醒下，才驚覺原來「小弟弟」有狀況，因而求診，但包皮開口狹窄或包皮過緊，都會造成生理上的不適，進而影響平常的日常生活起居，若能及早處理，就能獲得即時的改善。

民眾門診最常問，哪些狀況下需要施行包皮手術？邵郁鏵表示，共有3種情況，分別是包皮發炎、包皮嵌頓及嚴重包莖。他指出，包皮發炎大部分是沒有好好清潔造成的，反覆發炎後包皮開口的結痂組織造成開口之處變得更小，形成惡性循環更不易退開清潔，影響排尿或勃起疼痛。

其次是包皮嵌頓，是指包皮過緊、包皮退開到冠狀溝之處回不去，導致露出來的地方，引發腫脹和包皮水腫的情形。

最後一種是嚴重包莖，由於包皮開口過度狹窄，使得小弟弟被包覆在裡面、有著出不來的困擾，也很容易在內部看不見的地方孳生病菌及汙垢。

邵郁鏵表示，如果發現自己的小弟弟已紅腫疼痛、分泌物嚴重流膿，要盡快到診間進行診療，避免影響性事及小便功能，若拖太久才來就醫，可能會造成嚴重的後遺症，就得不償失了。

幾歲割包皮最適合？邵郁鏵表示只要有症狀都可以割，而大部分兒童階段的男生都有包皮過長或太緊的現象，家長不用過度緊張，建議可等青春期後，若泌尿道有持續反覆感染的情形，再考慮手術即可。