聯安健檢資料庫2018到2022年統計，共3萬2046位胃鏡受檢者發現，近10％的人患消化性潰瘍。聯安診所超音波室主任楊建華說明，胃黏膜抵抗力不足、胃酸分泌過多等內在因素，以及飲食習慣不佳、藥物影響、壓力過大或情緒不穩等外在因素，都可能導致消化性潰瘍。

楊建華指出，暴飲暴食、飲食不定時，或是喜歡刺激性食物，如辛辣食物、咖啡等都容易傷腸胃，非類固醇的抗發炎止痛藥、阿斯匹靈等藥物也容易破壞腸胃黏膜；當身體面臨壓力狀況時，胃酸會分泌較多，就可能引發消化性潰瘍。

消化性潰瘍中最常見的是胃潰瘍和十二指腸潰瘍，楊建華指出，兩者的疼痛部位都是上腹部，疼痛表現相似，包括燒灼感、噁心反胃、吐酸水、腹部悶脹，但民眾可以透過「進食時間」初步自我分辨，胃潰瘍通常在進食後30到60分鐘出現疼痛，且可能逐漸加劇，十二指腸潰瘍往往發生在空腹時，尤其深夜容易發作，進食後疼痛會逐漸緩和。

40歲的林先生是科技業主管，平常生活忙碌、壓力大，所以三餐常常不定時也不定量，又常喝咖啡、飲酒，甚至有抽菸習慣，由於過去沒有潰瘍病史，從沒想過改變自己的生活型態。某天他突然感覺上腹不舒服，也沒什麼胃口，經過一段時間症狀都沒減輕，於是安排全身健康檢查，才發現已有胃潰瘍與十二指腸潰瘍，並合併幽門桿菌感染。

林先生在醫師建議下，除了完成幽門桿菌的殺菌治療外，更積極調整生活習慣，戒菸、戒酒之外，也練習定時定量飲食，並且開始規律運動，隔年回診時潰瘍狀況消失，也沒有腸胃不適的狀況。

楊建華表示，想要釐清上消化道不適是否為消化性潰瘍造成，最直接的方法就是胃鏡檢查，如果發現有病灶，也可進行切片篩檢或止血治療。他也提醒民眾，飲食習慣、生活作息及壓力狀態都會影響腸道健康，唯有檢查、調整生活習慣雙管齊下，才能「腸」保健康。