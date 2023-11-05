「知名律師」、富邦行銷管理顧問公司負責人周方慰，曾多次接受採訪談論訴訟案，今年初才因沒有律師執照而遭台北地檢署約談，一夕之間成為「最知名假律師」，其脫序行為更不僅於此，據了解，他與所住的台北信義時代廣場大樓有數十起官司，更以漏水影響租屋為由，向社區求償1500萬元獲准，不過他卻欠下770萬元管理費遲遲不繳，種種行為讓鄰居難以忍受，決定說出真相。

據了解，時代廣場大樓屋齡約26年，坐落在信義區精華地段，距捷運象山站僅350公尺，住戶們在家就能欣賞101煙火，堪稱是「蛋黃中的蛋黃」，今年每坪成交價更高達80萬元，能在此置產者非富即貴，當中就包括假律師周方慰。

「他一開始不是業主，就只是來幫忙討錢的。」時代廣場大樓住戶阿國（化名）表示，該大樓地下一樓屬於李姓男子所有，原租給某公司經營，後該公司經營不善倒閉，改由該公司徐姓員工接手，徐男在半年後跑路，租金也因此打水漂，李男心生不滿，決定怒告社區。

信義區時代廣場大樓位於「蛋黃區中的蛋黃」，每坪房價80萬元起跳，如今被周方慰求償1500萬元獲准。（圖／趙世勳攝）

阿國提到，李男2004年左右曾多次向管委會反應漏水、沼氣惡臭等問題，更認為是這些原因導致房子租不出去，每月房租損失高達45萬元，管委會則認為公共區域已多次修繕，私人區域則該由住戶負責，租不出去與管委會無關，一審時管委會大獲全勝，但自周方慰加入李男陣營後官司就出現反轉。

阿國回憶，周方慰認識李男後，答應幫他打官司，更因自己並非律師而要求借名登記房產，以「產權人」身分向管委會提告，還請來前租戶當「人證」，試圖證明不承租與硬體問題相關，更以每月45萬元租金計算，向管委會求償金額一度高達5000萬元。

此案先後纏訟近20年，最高法院民事判決最終於今年8月出爐，認定確實有漏水情事，但沒有證據證明租不出去與漏水有關，判決管委會應賠償周和李等人1500萬元，此結果讓全社區都看傻了眼，對周方慰的行徑更加咬牙切齒。

周方慰2013年以3000萬元買下時代廣場社區500坪土地，包括200多坪停車場和3樓一處住宅。（圖／趙世勳攝）

阿國提到，周方慰2013年看準時代廣場可能都更，透過法拍以3000萬元買下社區500坪的土地，包括3樓住家和200多坪的停車場，剩下的則為公共設施，而住戶每坪管理費為110元，每個車位管理費則為700元，周卻長年拖欠管理費，至今已累積到770萬元。

「他真的是一個很懂法律的人，我們社區很多人都被他告了，大家都不太敢跟他說話。」阿國說，社區曾與他協商以積欠的管理費相抵部分賠償，此提議卻被他否決，他更以漏水官司進行為由，向法院申請延後審判管理費訴訟，時代廣場在他的操弄下只能「挨打不還手」，活像隻被活宰的綿羊。

阿國提到，目前時代廣場管委會總資產約600萬元，遠遠不夠要付出的賠償，全社區200多戶還得分別承擔數千到數萬元的「歷史共業」，他們則期望說出真相，讓大眾看清楚周方慰的真面目。

本刊致電富邦行銷管理顧問公司、富邦綜合開發及萬國國際開發公司，想詢問周方慰對相關指控的看法，但公司電話已成空號，而時代廣場管委會也表示沒有周方慰的聯絡電話，因此至截稿前仍未獲得其回應。

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