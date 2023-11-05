陳布朗和台北市大安、文山區國民黨籍市議員鍾沛君感情穩定，當初兩人就是在店內被CTWANT直擊戀愛ING，戀情曝光後，陳布朗與鍾沛君也大方承認彼此戀人關係，表示兩人是在2020年10月左右經由朋友介紹，在店內用餐而認識。透露平時女友聚餐也會帶朋友來「一氣」，還會一本正經向朋友介紹說：「我們是高級餐廳。」

陳布朗和美女議員女友鍾沛君感情穩定，當初兩人就是在店內被CTWANT狗仔直擊戀愛ING。（圖／本刊攝影組）

在時報周刊CTWANT專訪當下，正巧美女議員鍾沛君也與朋友在店內聚餐，鍾沛君先是打趣表示，當初就是因為吃到店內的新鮮海膽，才會進而愛上陳布朗，「很少有店裡的海膽會新鮮好吃，覺得這個老闆很有品味，所以才會喜歡他」，而懂吃會吃的鍾沛君更透露近期店裡推出的「八貫一氣迴轉壽司」，就是來自於她的發想，堪稱是兩人愛的結晶，放閃無極限。

店內近期推出的「八貫一氣迴轉壽司」就是來自於鍾沛君的發想，堪稱是兩人愛的結晶。（圖／林士傑攝）

鍾沛君透露：「當時疫情的時候男友因為生意慘淡心情不好，忽然說很想吃迴轉壽司，我就上網訂了這個迴轉壽司玩具，想讓男友開心一下。」在店內推出後，也很受到家庭客人與小朋友的歡迎，好吃又有童趣。而當鍾沛君離開後，記者詢問陳布朗和女友交往3年，是否有未來規劃？他也直言和女友一直有在往結婚的方面走，會準備要一起進入人生下一個階段。

「八貫一氣迴轉壽司」很受家庭客人的歡迎，除了好玩當然還是很美味。（圖／林士傑攝）

現在市民大道經營「一氣水產」、「一氣爐端燒」共3間居酒屋，陳布朗提到自己當初因為喜歡吃跟小酌兩杯，所以才會決定開店，現在的他經過歷練後，有感而發地說：「這種想法完全錯誤，當初還在當歌手演出時，走到店裡還會比『ya』，後來自己覺得很可恥，也發現員工看我很像是另外世界的人，就還是個歌手不是餐廳經營者，於是我開始跟員工一起工作、跟日本師傅一起練習，才慢慢學到做料理跟經營餐廳的真正精神。」

陳布朗坦言餐飲業員工難找，工作也辛苦，特別砸下6位數買了一台送餐機器人，不僅稍稍舒緩缺工問題，機器人送餐也相當吸睛。（圖／林士傑攝）

當時天天親自去魚市場採購，和漁獲商搏感情，陳布朗說：「做生意本來就是靠人脈，自己也喜歡交朋友。」慢慢地店面也從1間開到3間，「2、3間的房東因為之前房客一直換，覺得我的店滿穩定的，主動來找我我，因想找穩定的租客」，生意在穩定中求發展，他也會定期研發新菜色，讓顧客有新鮮感。

陳布朗完全不介意自己的藝人身分，曾在疫情期間親自騎車送餐搶救生意。（圖／相信音樂提供）

目前店內員工約25人，陳布朗坦言：「餐飲業最重要的是人，但因為少子化，而且工作型態轉變，現在餐飲業要找人真的很困難。」人員不足加上工作有不少內容重複性高，他透露還特別40萬元買了一台送餐機器人，並開玩笑表示機器人的「效率比人快」。

投身餐飲迄今13年時間，陳布朗透露自己仍未忘情音樂本業。（圖／林士傑攝）

投身餐飲迄今13年時間，陳布朗透露自己仍未忘情音樂本業，「一開始投入餐廳的時間比較多，會緊張，現在比較熟悉了，所以有時間開始回去做音樂，也有做一些製作案，音樂我還是喜歡的，現在兩邊比較平衡了」。

◎《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

店家資訊：

一氣水產 / 浜燒居酒屋／地址：台北市松山區市民大道四段91號／電話：（02）27111171

一氣爐端燒 / 地址：台北市松山區市民大道4段101號／電話：（02） 27788662

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