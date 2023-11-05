國民黨總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（資料照，姚志平攝）

【全程字幕】再飆金句！疾呼選賴清德將面對戰爭 韓國瑜：和平鑰匙在侯友宜手裡 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜3場萬人造勢活動，前高雄市長韓國瑜都到場力挺且金句連連。退役少將栗正傑表示，從這幾次造勢場來看，韓國瑜已經站隊到侯友宜這邊。

栗正傑4日在中天《張雅婷辣晚報》節目表示，之前一直認為韓國瑜跟柯文哲有私交，甚至有傳言，韓可能會去當柯的副手，把韓粉的票拉過去，但從這幾次造勢場看得很清楚，韓已經站隊到侯友宜這邊。

栗正傑接著指出，韓國瑜會站隊，並不是他個人的意願，而是全體退伍軍人或韓粉，叫他站隊到侯那邊去，韓很清楚輿論的方向，「他是代表我們支持的角度。」

另外，對於藍白合，栗正傑還是很樂觀，他猜測要用日本模式或德國模式，國民黨主席朱立倫應已跟柯文哲談好了，且柯稱民調相差在3％內願意當副手，代表柯很清楚，這次就算只能當副手，也有利於民眾黨的壯大。

而就算藍白合的結果為柯文哲是正的，栗正傑認為他也駕馭不了國民黨，因為立委席次國民黨是多數，很多地方會被掣肘、不好推行政務，「問題是，柯陣營裡面也有很多主戰派，抬轎的人不願意他下轎，不然朱立倫怎會動怒，說都已經講好了，現在又突然變卦。」