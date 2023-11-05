大陸資深女星楊琪敏2日傳出於成都離世，走得相當安詳，享耆壽99歲；楊琪敏憑藉演出1986年版《西遊記》中的「毗藍婆菩薩」一角受到關注，之後隨著年紀增長便逐漸淡出螢光幕前，而她生前最後一則貼文揭露了她晚年的真實生活狀態。

綜合大陸媒體報導，99歲楊琪敏於2日在成都與世長辭，而她生前經常與朋友分享維持健康的祕訣，聯社群上最後一則於9月22日轉發的貼文也是與養生相關；如今離世，讓喜愛她的影迷感到不捨，紛紛哀悼「老人家一路走好」、「奶奶去做神仙吧」、「真的去西方極樂世界成菩薩了」。

事實上，來自四川人民藝術劇院的楊棋敏，多活耀於話劇，曾出演編劇田漢的《麗人行》、《諷刺百醜圖》、《張燈結彩》等，作品超過21齣，而她演出最令人印象深刻的電視劇，莫過於1986年版《西遊記》中的「毗藍婆菩薩」一角，劇中雖然戲分不多，但與孫悟空的對手戲，仍成功引起關注。

大陸資深女星楊琪敏過去演出1986年版《西遊記》中的「毗藍婆菩薩」一角受到關注。（圖／擷取自微博）

然而，楊棋敏演出懸疑古裝劇《大宋疑雲》後，因年紀漸增逐漸離開演藝圈，96歲那年住進成都崇州某間養老院，今年4月時，還有網友前去探往，從兩人的合照中，可見楊棋敏頭戴帽子、身穿毛衣，看起來精神不錯，講話也中氣十足。