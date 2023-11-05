資深藝人澎恰恰，過去為了電影夢，積欠上億債務，他在2020年宣告破產且負債2.4億，近年他努力工作還債，金主好友林秉文也協助處理部份債務。未料，昨4日他出外影節目時，竟體力不支倒下，急送醫後病況，澎恰恰兒也曝光他身體狀況。

67歲澎恰恰為還債馬不停蹄的工作，體力似乎透支不少。根據《TVBS新聞網》報導，昨4日現身高雄林園中芸鳳芸宮參與《超級夜總會》外景，未料，他才登台10分鐘就體力不支倒下，便趕回台北掛急診，所幸經過治療澎恰恰已無大礙，他兒子皮皮在一旁陪伴透露，「醫生說是呼吸道感染，很嚴重的感冒，所以回台北就趕快到醫院打點滴」。

澎恰恰於2020年宣布破產，為了電影夢，積欠2.4億龐大債務。目前主持節目、演出舞台劇的他，之前受訪，談到未來的工作計畫，坦言還是懷抱導演夢，未來也不排斥再拍電影，但前提是一定要按部就班，等到資金全部到位再拍，「等到債務都處理完，想要拍一部賺錢的電影」。