經常在臉書上分享居家設計的《設計家Searchome》發文詢問網友，買過最無用的小家電是什麼？貼文掀起網友熱烈回應，多數人點名食物調理類電器，包括豆漿機、章魚燒機、鬆餅機、麵包機等，並表示這類型家電買回家只會使用一次，使用率極低，買了就後悔，直呼根本是「廢物之王。」

《設計家Searchome》近日在臉書發文詢問，後悔自己腦波弱，曾經買過最無用的小家電是什麼？不少網友點名食物調理類的電器，包括豆漿機、章魚燒機、鬆餅機、麵包機、熱壓機、剉冰機、冰淇淋機等食物調理類電器。

大部分的使用者皆表示，食物調理類的家電屬於會讓人衝動購物型的商品，通常買回家只用一次，就被收到櫃子裡，再也沒有使用過，直呼買了超後悔，「用過一次，不知道塞到哪裡了」、「大概用兩次就都放在櫃子裡了」、「才用一次就變裝飾品了」、「買回家使用一次就後悔了」、「廢物之王。」

其他人認為像是泡腳機、移動式抽油煙機、車用空氣清靜機、掛燙機、 超音波洗眼鏡機器、便攜折疊式洗衣機等家電，都不如想像中實用，奉勸他人購買前應三思，才不會花冤枉錢。