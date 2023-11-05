原因曝光！三重派出所遭10餘黑衣人包圍 警速逮14人竟是為這事

離譜！夫妻酒醉衝突竟演變成包圍派出所鬧事。新北市三重一對翁姓與王姓夫妻，丈夫4日凌晨酒後與妻子爆發口角，遭據報前往處理的三重派出所員警帶回保護管束，未料當晚又帶著大批黑衣人前往派出所叫囂，並要求處理員警出面，警方喝止後當場將在場人士驅離，同時在4小時內逮捕14人送辦。

三重分局表示，因當時翁男酒醉已無法自理，警員將人帶回施以保護管束，此舉並無任何不妥，家屬疑似只聽片面之詞，才會有衝動的舉動出現，在派出所的解釋後，人員就全數散去，過程中並沒有人員受傷，也沒有人被逮捕，

經了解，為昨(4)日凌晨3時20分許，本分局處理打架糾紛案件，至現場發現翁男(50歲)與妻子王女(44歲)互相咆哮拉扯，員警立即上前將雙方分開，翁男抵抗員警制止行為，員警認為翁男已酒醉且有傷人之虞，依據警察職權行使法第19條施以保護管束，於當日5時許責由家人帶回，翁男晚間再揪眾至派出所喧鬧。

大批黑衣人前往派出所叫囂，警方喝止後當場將在場人士驅離，在4小時內逮捕12人送辦。(戴志揚翻攝)

大批黑衣人前往派出所叫囂，警方喝止後當場將在場人士驅離，在4小時內逮捕12人送辦。(戴志揚翻攝)

三重分局案發後立即成立專案小組，針對聚眾行為蒐證及掌握相關人員車輛，同時報請臺灣新北地方檢察署檢察官漏夜指揮偵辦，於4小時內迅速逮捕14人，依妨害公務、聚眾妨害秩序罪等移送法辦，將持續追查其他涉案人員，嚴查嚴辦。

警方嚴正聲明，警方執法不容挑釁，任何挑戰法律之失序行為，一定追究到底，依法嚴辦。