44歲女星陳喬恩2022年和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）於陸綜《女兒們的戀愛》相識相戀，並在去（2022）年3月低調結婚，受到許粉絲的祝福。最近陳喬恩再度陪伴老公回到家鄉馬來西亞，夫妻恩愛日常令人稱羨，不過才短短幾天，她卻透露身材「走樣」，改穿寬鬆的小洋裝遮掩身體線條。

陳喬恩3日透過IG曬出幾張人在吉隆坡雙峰塔的美照，感嘆寫下：「幾天前我還是瘦的…」，可見她身穿寬鬆黃色小洋裝搭配同色系包包，沒有過多展現身材曲線，而她的這句話似乎也承認這趟旅程沒忌口吃太多導致身材走樣，不過粉絲們毫不介意直呼：「希望你在馬來西亞玩得愉快，吃得開心」、「你在看美食，老公在看你」、「馬來西亞變成你吃貨的天堂」、「敢問吃貨美女如何保持好身材」、「好希望可以遇到女神」。

陳喬恩日曾透過自己的瘦身秘訣，她使用「葡萄柚減肥法」規律的控制飲食，進而讓早起時的工作狀態也變得更好。她透露，該食譜是源於醫院為「出於心臟問題而急須減肥的患者」使用，只要堅持吃12天不間斷，加上休息2天的循環，如有需要再做一個循環，就能在2個半月內減掉約23公斤。