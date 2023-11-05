秋老虎天氣今天再持續1天，氣象專家吳德榮表示，明天傍晚至周二東北季風南下，大台北、東半部變天轉涼，周三至周五東北風減弱，接著周五晚起另一波規模較大的東北季風南下，影響超過4天，為入秋以來最強一波，北部、東半部氣溫下降，有感轉涼。天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，屆時北部低溫將降至17度。

氣象署觀測，今晨最低溫在新竹縣關西16.5度，吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日持續受秋老虎籠罩、晴朗無雲，白天暖，各地區最高溫約在33至35度，清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫仍在18、19度，日夜溫差大，應注意衣著調適。今日北部氣溫19至34度、中部18至34度、南部19至35度、東部18至33度。

未來一周溫度變化。(氣象署提供)

吳德榮表示，明（6日）下午前各地仍晴朗，白天偏暖，明傍晚至周二（7日）東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部降雨較明顯；桃園以南高溫略降、影響不大。周三至周五（8至10日）白天東北季風減弱，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫明顯回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周五（10日）晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響超過4天之久，為入秋以來最強一波，但離大陸冷氣團仍有段差距。北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降，有感轉涼，要注意添衣；中南部氣溫略降。

「觀氣象看天氣」也在臉書表示，周五這波冷空氣，降溫時間落在周六至下周一（11日至13日），北部、東北部低溫降至17、18度，中部、花蓮18、19度，南部、台東20、21度，若輻射冷卻效應發威，溫度會再低一些。