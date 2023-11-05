國民黨、民眾黨近日再度因為總統候選人產生方式互槓，使整合陷僵局，政治觀察者劉宗夏就雙方舉動分析，認為藍白合看似瀕臨破局，但其實仍在互相喊價。

藍白合議題延燒至今，雙方支持者已漸漸不耐，尤其是國民黨支持者對於民眾黨總統參選人柯文哲的許多言論不滿，覺得柯太狂妄。劉宗夏今（5）日在《中評社》撰文指出，藍營支持者的態度對柯文哲和民眾黨有殺傷力，且近日民調顯示柯支持度下跌，顯見藍營選票已凝聚，劉認為，主要關鍵是柯輕視、踐踏國民黨總統參選人侯友宜，自恃口才好反應快，未料卻犯眾怒。

針對柯文哲3日拋出全民調差距在誤差範圍內就禮讓侯友宜，劉宗夏認為這是在最近不利於民眾黨的情勢發展下被迫的讓步；另外，針對被視為柯營主戰派的黃珊珊強調，這是民眾黨最後方案，無法再調整，因為柯本周安排要跟副總統人選拍照，劉則分析，這是民眾黨在回應國民黨基層希望侯與高雄市前市長韓國瑜搭配參選的舉動，兩方互給壓力，但也互相調整，藍白合看似瀕臨破局，但其實還在喊價。

劉宗夏表示，柯陣營一開始過度自信和高調，至今對於藍白合做出調整和讓步，反映了策略的變化。