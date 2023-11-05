德國漢堡機場當地時間4日晚間，一名武裝男子挾持4歲女童，開車闖入機場、停在一架機上還有旅客的客機下方，據悉他多次鳴槍。武裝男子的妻子稍早通報丈夫可能挾持兒童，警方推測這起事件與監護權糾紛有關，目前漢堡機場關閉、全面停飛中。

綜合德國之聲、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，4日晚間8時左右，一名武裝男子開著一輛沒有車牌的奧迪闖進德國北部漢堡機場的停機坪，男子闖入後據悉對空2度發射武器，甚至朝車外扔燃燒瓶。

警方表示，男子的妻子稍早報案，指出男子可能挾持兒童，正帶著孩童前往機場。德媒報導車內至少有一名兒童。

漢堡警方在X發文表示：「我們推測目前處在靜態人質情況。」警方隨後表示，推測這起事件與「監護權糾紛」有關，武裝男子為35歲的土耳其人，車內女童為4歲，推測男子為女童父親，強行將孩子帶離母親身邊。

++AKTUELL++

Derzeit kommt es auf dem Rollfeld des @HamburgAirport zu einem größeren Polizeieinsatz.

Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Aktuell gehen wir von einer statischen Geisellage aus.



Nähere Informationen folgen.#Hamburg #HamburgAirport pic.twitter.com/dGOml6Ovzw — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 4, 2023

德國《圖片報》（Bild）指出，男子的轎車原本是在第1航廈前行駛，他後來衝破北門的安全屏障，朝停機坪駛去，最後停在一架土耳其航空客機的下方，當時這架客機上還載有乘客，後續所有乘客已被疏散。

報導指出，男子多次開槍，所幸未造成人員傷亡，機場消防人員也成功撲滅他投擲的燃燒彈，為了安全起見，消防人員也朝客機噴水。

❗️ An armed man drove a car through a security barrier onto a runway at Hamburg airport and held a 4-year-old child hostage - Bild



He threw two Molotov cocktails from the car and firefighters had to douse a nearby airplane with water.



It is also reported that the man's wife had… pic.twitter.com/UyATqe72Cj — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

目前漢堡機場已有大批德國警方到場，此外心理專家及專精談判的人員也到現場，德國警方表示，目前與車上人員保持聯繫。

#BREAKING: Germany Police SWAT teams seen entering Hamburg airport tarmac where a man rammed inside firing from his gun. Hostage situation confirmed by German Police. All operations at the Hamburg Airport temporarily closed. pic.twitter.com/LNdKOab9Ys — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 4, 2023

礙於這起事件，漢堡機場已於晚間8時24分起暫時關閉，取消飛機起降，所有乘客也已撤離，一共影響27個航班、共3200名旅客。