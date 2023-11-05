香港影帝梁朝偉昨（4）日憑藉電影《無名》中飾演的何先生一角，奪下第36屆大陸電影金雞獎最佳男主角，首次獲得金雞獎提名就得獎，更成為華語影壇史上首位三金影帝；不過在典禮前他卻因走紅毯時同手同腳，引發網友熱議，直呼影帝太可愛了。

梁朝偉昨（4）日穿著白色西裝與妻子劉嘉玲出席金雞獎，兩人手牽著手走上紅毯，但值得注意的是，走到一半梁朝偉突然變成同手同腳，表情看起來也有些緊張，此舉被網友發現後，紛紛笑虧「偉仔啊，沒有劉嘉玲你可怎麼辦」、「他真的好社恐，有點可愛」、「好像家長帶娃呀，反差感太強了」。

事實上，梁朝偉曾坦言自己有社交恐懼症，每次在人多的地方都會感到緊張不安，甚至連看電影都要坐在最後一排，並將四周的五個位子都買下來，不過他的妻子劉嘉玲卻與他相反，是個社交達人，因此經常能見到他被老婆拉著走的畫面，相當有趣。

然而，日前陳奕迅推出新歌曲〈社交恐懼癌〉的劇場版MV，找來梁朝偉跨刀飾演鎖匠，為在劇中擁有社交恐懼被關在門外的代表陳奕迅開鎖，成為MV最大彩蛋；而記者會時陳奕迅被問兩人誰的社恐比較嚴重，他則說：「他（梁朝偉）不多話，應該是他吧，社恐比較嚴重，我還好」。