太陽本季的傷兵問題再不解決，杜蘭特再神也沒用！杜蘭特5日攻下全場最高31分，另有8籃板、3助攻，可惜面對地主七六人3名球員得分破20的平均凶猛火力，太陽仍以100比112不敵七六人，苦吞最近3連敗，杜蘭特只能大嘆明星隊友何時才能全數歸隊。

「在客場打球，你犯錯的空間真的很小，特別是在球員無法把球投進的情況下，」杜蘭特表示，「那些投籃必須投進，如果投不進，只會讓我們在整場比賽打起來更加困難，但我們一直努力把比數追近。」

可是讓杜蘭特更無奈的，還是遲遲等不到明星隊友支援，畢爾本季到現在還沒上過場，仍因背傷持續缺陣，戴文布克前役好不容易傷癒歸隊，今天又因腳踝傷勢缺陣，其他太陽隊友幾乎沒辦法提供應有火力，讓杜蘭特陷入孤掌難鳴窘境。

反觀剛把哈登送去快艇的七六人，恩比德今天貢獻26分、11籃板，烏布雷也拿25分，歡慶自己23歲生日的馬克塞，更有22分、10助攻與5籃板，托必亞斯哈里斯18分、10籃板，當然足以幫助他們拿下本季第4勝(1敗)。