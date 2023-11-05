一名黃姓男子趁著一次聚餐機會，趁人妻小美喝醉後，趁機與她發生性關係，事後威脅小美要當男女朋友，還必須拍攝裸照給她觀賞，否則將告訴家人讓她家庭破裂，小美迫於無奈與她發生5次關係，但因內心過意不去有意疏離，卻遭到黃男恐嚇「想結束可以，給我一隻手或腳」，小美的丈夫得知後，一狀告上法院求償百萬。彰化地方法院審理後，判黃男須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，黃姓男子在109年間，趁人妻小美喝醉酒，意識不清時發生性關係，事後竟然威脅「如不順從將告知其丈夫與周遭親友」為由，要求小美拍攝裸照給他觀賞，甚至交往成為男女朋友。小美因恐懼家庭生活遭被告破壞，不得已而與黃男發生5次性行為。

但事後小美仍遭到脅迫而崩潰，2022年4月向丈夫坦承婚外情並遭到威脅。黃男得知後，趁小美上班時，攔車並敲她車子引擎蓋，也不讓她去上班，嚇得小美去申請保護令。

但黃男仍不收手，狂發恐嚇簡訊表示：『想結束可以，東西還我，然後給我一隻手或腳，我跟妳結束不打擾，妳可以狠心的糟蹋我的愛，那我也不要了，我只要拿回屬於我的愛』、『出來好好跟我面對！我可以放下妳利用我對妳的愛！啊請不要躲我，出來說清楚，妳利用我的愛就要付出代價，要躲，我會抓到妳』、『想結束！最好出來講清楚，我可以結束，不要讓我抓到妳，我忍耐有限度的』、『不要裝的很在乎我，在我面前很關心我，妳這套路，我不買賬，妳讓我厭惡』。

小美的丈夫得知妻子仍遭受騷擾，一狀告上法院，並求償100萬元，地院審理後，判黃男須賠50萬元，全案仍可上訴。