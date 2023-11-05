桃園市政府9月底啟動「靜鄰專案」，對住宅區內擾鄰行為加強執法。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府9月底啟動「靜鄰專案」，對住宅區內擾鄰行為加強執法。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府9月底啟動「靜鄰專案」，對住宅區內擾鄰行為加強執法。（建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府9月底啟動「靜鄰專案」，對住宅區內擾鄰行為加強執法，建築管理處首波將違規閃爍LED招牌列入重點執法，專案執行首月已拆除50幾件擾鄰的閃爍招牌，而在住宅區內違規酒吧，都發局也祭出重罰，呼籲民眾一起維護住宅區的安寧環境，勿再試法。

桃園市政府建築管理處以人本環境、居住安寧為目標，依《桃園市違章建築處理要點》，針對閃爍廣告、人行障礙、公寓頂樓加蓋出租套房等列為優先執行拆除前3序位，為桃園居民爭取優質的居住環境。

依據《桃園市廣告物管理自治條例》第25條規定：「不得於住宅區內裝設具閃爍或警示功能之照明設備」，建管處啟動強制拆除閃爍LED招牌，還給居民夜間休息的安寧環境。

而在住宅區內，建築基地間不同建案，以圍牆阻隔開放人行空間者，也是執法重點之一，建管處近日已派工將平鎮區延平路二段及中壢區青埔八街二處圍牆拆除，打開民眾散步通行步道，維護通行安全需求。而一直為民眾詬病的公寓頂樓加蓋出租套房，建管處也將加強執法。

除此之外，依據《都市計畫法桃園市施行細則》規定：「住宅區內不得經營飲酒店業」，近期八德一處違規酒吧，已依法祭出6萬元罰鍰，如不配合停止非法使用及限期改善者，都發局將連續並加重處罰，不再容忍。

都發局江南志局長表示，靜鄰政策，透過跨局處會報的平台，討論優化桃園居住品質各項作為，結合警察、消防、經發等單位的力量，檢討過去不足，優化管理機制。

市府都發局也說明推動桃園靜鄰政策，裁罰拆除其實是最終手段，以都市發展的進程，希望市民找到自己鄰里的認同，培養公民素養，共同為自己社區居住安寧，盡一份力量。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！