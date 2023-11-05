芝加哥白襪宿將提姆安德森（Tim Anderson）確定要離開他效力10年的東家了，白襪5日宣布放棄1400萬美元的球團選項，以100萬美元買斷安德森成為自由球員。安德森在2013年選秀加入白襪，2016年登上大聯盟，2019年勇奪美聯打擊王，這是他生涯首度成為自由球員。

安德森本季受到膝傷影響，打擊率0.245、攻擊指數僅0.582是生涯最慘，他今年最令人印象深刻的只剩打架事件。8月初對守護者的例行賽，游擊手安德森與跑者拉米瑞茲（Jose Ramirez）爆發衝突，安德森擺出拳擊架式，但是打不中拉米瑞茲，反倒被拉米瑞茲的鐵拳打倒在地，被球迷嘲笑是陷入「打擊」低潮。

白襪在2005年勇奪世界大賽冠軍，近年力圖重建，安德森幫了不少忙，但是白襪高層已失去耐心。白襪本季是悲慘的61勝101敗，大約在打架事件的兩個星期之後，球團宣布開除執行副總與總管，準備重新建軍。安德森今年30歲，如果擺脫膝傷困擾仍有機會東山再起，馬林魚曾在季中對他展現興趣。