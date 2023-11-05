大陸江蘇省蘇州市一家按摩店3名年輕正妹掛著羊頭賣狗肉，在某處大型社區內開設一家按摩店，開張後造成上了年紀的老翁趨之若鶩，經常呼朋引伴前往去光顧，並偷偷進行性交易，社區大媽見到自己老公舉止異常，探查後才發現不單純氣得報警，警方立刻進行查緝，將3名正妹逮捕，發現這家按摩店生意好到一天可接30多位客人。

根據陸媒報導，這家按摩店下午三點多開門，往往就吸引大批老翁排隊前往消費，但離奇的是，每次老翁進去的時間都不是很長，短則10幾分鐘，多則30分鐘不到便出來了。由於按摩店生意太好，引起社區一位大媽的注意，心想正規按摩店正常按摩洗腳最快也得40分鐘，但這家店進去最多沒到半個小時就出來了。

該位社區大媽懷疑這按摩店根本就是應召站，氣得立刻報警。警方埋伏觀察，確定這家按摩店暗藏玄機。趁著大批老翁輪流進入之際展開行動，直接破門衝進按摩店內，首先將2名坐在沙發上的女子控制住，隨後進到房間。

果然一開房門，只見老翁和女子全身赤裸，一名按摩正妹還在替老翁戴保險套，當場人贓俱獲。隨後，3名女子和老翁被一起帶回了派出所。審訊室內，在人贓俱獲的情況下，3名女子對自己的違法行為供認不諱，透露每次性交易價格幾十元，1天3人最多接待30多人。。最後，3名女子和大叔因涉嫌違法交易，被警方判處行政拘留10日。而大叔還被處罰金1000元。