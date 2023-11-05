網紅鳳梨（吳泓逸）以直率幽默的風格，在FB吸引103萬粉絲追蹤。近日忙於工作的他，與朋友應酬時，進包廂的旅孩紙(女孩子)，竟是自己國中暗戀的對象，讓他事感嘆再見面竟要4小時12000元。

鳳梨昨4日和友人應酬，喝到一半，突然幾個旅孩紙(女孩子)走進來...，其中一人剛好選在他旁邊坐下。他透露「雖然昏暗的包廂、發亮的桌子、微醺的我...，我轉頭一看覺得有點眼熟...，我試圖努力回想究竟是誰...，後來我想起來了...，是我國中時曾暗戀的一個旅森（女生）…」。

鳳梨當下並沒有告訴女孩這件事，「只是彼此聊得很愉快、無所不談，但美好的人事物總是稍縱即逝，天下無不散的筵席，當我回到車上時心裡默默感慨，有些人一但(旦)錯過了，再見就要10000/4H。」但話鋒一轉「如果她很漂亮...就要12000/4H。」網友頻問鳳梨她到底是多少錢，讓他直接回覆網友「是12000元」、且還「買到她下班」。

而鳳梨和「秘書」歐菈穩定交往，也讓網友虧他「你不怕19.5被歐菈剪掉喔！？」、「可以在家喝，祕書說有打折」、「秘書表示沒帶我去」、「歐拉準備好主機板跟榴槤殼要給你跪了」。