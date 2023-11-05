號稱Buffet天花板的「饗A Joy」7月23日於台北101的86樓開幕，當時一位難求，一名男子近日打開訂位網站，發現訂位狀況已不如剛開幕時熱烈，有許多時段可選，好奇問「是不是過氣了？」疑問掀起網友熱議；業者表示，許多民眾訂位時習慣性選擇多個時段預約，待確定時間後再取消，才會導致有空位。

原PO昨（4）日於PTT八卦板指出，「饗A Joy」一客要價4000元，號稱是Buffet的天花板，今年7月開放民眾網路訂位，造成訂位網站塞爆，不僅假日訂位全滿，平日也只剩下零星位置，但近日他打開訂位網站發現除假日訂位額滿外，平日仍有不少時段可預約，「是不是過氣了？」

貼文引發網友熱烈討論，「菜色不值那個錢」、「一次嚐鮮而已」、「這種就吃一次就好」、「開幕沒多久，菜色就開始降， 大家又不是盤子」、「除帶妹子去之外，CP值真的很低，付4000元去那邊排隊取餐。」

對此，業者表示，不論是回頭客或嘗鮮客，訂位時會同時預約兩個時間，待時間確認後再將其中一個預約取消，除了會將訂金退回外，也會把多出來的位置釋出給其他需要的人。