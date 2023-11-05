安卓用戶注意！資安業者「Doctor Web」最新報告指出，安卓（Android）系統的Google Play商店出現新的惡意木馬程式，繞過官方審查，扮成遊戲類等App，只要下載這些惡意程式就會跳出大量廣告，還會趁機訂閱高額付費服務，全球已超過220萬人受害。

據外媒《BleepingComputer》報導，最新資安報告顯示，Doctor Web的分析師發現Google Play有一批惡意App，暗藏會一直跳出廣告的「HiddenAds」、會竊取手機資料偷偷訂閱高額付費服務的「Joker」，與會把用戶導向投資詐騙網站的「FakeApp」3種木馬病毒程式。

報告指出，當用戶下載這些App後，惡意軟體會將圖示換成Google Chrome 的圖案，或使用透明圖標圖像隱藏在應用程序中，這12款偽裝App包括遊戲類App「Super Skibydi Killer」下載量100萬次、「Agent Shooter」、「Rubber Punch 3D」下載量都逾50萬次，「Rainbow Stretch」下載量5萬次。

以及「Eternal Maze」下載量5萬次、「Jungle Jewels」「Stellar Secrets」、「Fire Fruits」、「Cowboy's Frontier」、「Enchanted Elixir」下載量皆1萬次，還有應用程式類App「Love Emoji Messenger」下載量5萬次、「Beauty Wallpaper HD」下載量1千次。Doctor Web提醒，若用戶有下載這些遊戲App須立即刪除，並使用手機防毒工具掃描裝置。