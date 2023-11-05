人生中最尷尬的是，就是在外碰上腹痛想要解放，如果無法及時趕到廁所，往往會解鎖「人生最糗事件」。大陸河南省近日發生一起離譜事件。一名年輕清純長髮妹，搭電梯時突然腹部在滾，匆忙進入電梯後，疑似忍不住，乾脆直接脫下褲子解放，留下「一坨黃金」在電梯內後匆匆離去，讓當地住戶搭電梯時差點臭昏，整個過程全都被監視器拍下來。

從監視器畫面可以看到，該名長髮清純妹在本月2日搭乘河南省駐馬店市某大樓電梯，當時見電梯只有她一人，她疑似腹痛，捧著肚子看似相當焦急，見到電梯內沒人，竟然當場撩起裙擺、脫下內褲，然後蹲下「直接當自己家廁所解放」，隨後迅速起身穿好衣服淡定離開，留下一整陀黃金在地板上。

根據陸媒《星視頻》報導，長髮妹就地解放的影片曝光後，立刻引起網友撻伐，「再急也不能急成狗吧」、「這個難道不應該拘留嗎」、「人有三急可以理解，不過至少要清理吧」、「又在作任務吧」、「穿得人模狗樣的，做的真不是正常人能幹出的事」、「被全國人民都認識了」。