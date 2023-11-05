第134屆廣交會11月4日在廣州圓滿落幕，但線上平台將常態化運作。根據大會公布，本屆廣交會線下出口成交223億美元，較第133屆成長2.8％，呈現恢復性成長趨勢。

21經濟網報導，品牌企業出口成交63.5億美元，較第133屆成長7.8％，占出口成交總額的28.5％。與「一帶一路」共建國家成交122.7億美元，比第133屆成長2％。

參展企業表示，境外採購商的「快速回歸」推升展會的暖意，採購商除現場簽單外，看工廠、看車間、看產能等後續預約不斷，未來有望達成更多合作。本屆廣交會到會境外採購商量質提升、下單積極，更增強了企業對明年外貿出口的信心。

資料顯示，本屆廣交會展覽總面積共155萬平方公尺，參展企業超2.8萬家，展位總數共7.4萬個，展覽規模創新高。15天展期累計到會境外採購商19.8萬人，較上屆成長超50％。「一帶一路」共建國家採購商126,343人，佔63.9％，比上屆成長68.6％。

線上參會境外採購商45,3857人，較第133屆成長16.2％。線上平台累計訪客數789萬人，其中境外訪客數660萬人，佔84％。

此外，報導指出，本屆廣交會展區結構優化成效顯著，創新展覽大量湧現。參展企業在線上平台累計上傳展品超275萬件，其中新產品超70萬件、智慧產品約11萬件、綠色低碳產品超43萬件、自主智慧財產權產品約23萬件。共舉辦新品首度首演首秀活動401場。