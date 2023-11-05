界面新聞4日報導，11月3日，四川省宜賓市召開光伏產業高品質發展大會，劉譯陽在會上表示，當前業內過度關注短期波動，而忽略了長期的確定性。當下的波動、太陽能行業的優勝劣汰、去偽存真，實際上對於技術進步、降本增效極為有利。此次波動後，可以很快將沒有技術、品牌競爭力、撈快錢的企業出清，有利於行業的洗牌。

劉譯陽稱，「中國光伏已經迎來了歷史上最好的發展時期，但在充滿機遇的同時依舊面臨著嚴峻挑戰」。

他指出，在大陸，太陽能行業由於受到了未來預期的高度確定性的引領，各環節擴展規模均出現了大幅提升，競爭程度正在加劇，外界產業鏈的嚴重過剩等各種聲音此消彼長。

在過剩預期下，近日太陽能產業鏈價格大幅下滑，矽料兩周降了近兩成，帶崩整個產業鏈價格，元件目前招標價格甚至不到每W人民幣1元。

劉譯陽表示，業內部分聲音所認為的光伏進入「寒冬」，是一種過度擔心，絕大部分企業前三季利潤都創了歷史新高。

今年前三季度，除矽料企業受到此前業績高基數影響出現淨利下滑外，多數電池、元件企業的業績仍在正增長。四大組件龍頭中，除隆基綠能外，淨利增幅均在100％以上。

劉譯陽表示，新能源對傳統能源的替代，是當前國際上少數的共識，太陽能是這其中代替性最高的，且中國是全面的盈利狀態。未來無論是國內還是國際，需求都是星辰大海。只不過目前供給太快。

他認為，產業鏈價格降低時，將帶動需求量。當太陽能加上其他儲能形式，將大大代替傳統能源。尤其在發展中國家，太陽能可以幫助他們跳過建立傳統大電網、傳統能源形勢等階段，直接進化到綠色、可持續的電網形態。尤其在「一帶一路」倡議下，中國將助力更多發展中國家打造新能源領域的競爭力。

劉譯陽並高度肯定今年前三季太陽能行業的發展。他說，在全球碳中和及能源轉型的趨勢下，中國太陽能產業迎來新的歷史發展機遇。前三季，中國太陽能產業繼續實現快速發展。前9月，國內多晶矽、矽片、電池片組件產量年增長都在70％以上。

出口方面，前9月，中國矽片、電池片、元件出口量分別年增長88.3％、74.3％和33％，太陽能產品已經成為外貿的新三樣之一，且在其中占比較高。

在應用端方面，據劉譯陽介紹，前9月，大陸太陽能新增裝機已經超過128.94 GW，年增長140％，三個季度就遠超去年的歷史最高水準。同時，N型產品不斷擴大應用，技術呈現百花齊放態勢。

劉譯陽還在大會發言中提到，在國外競爭方面，各國出於發展本土供應鏈的需要，特別是認識到了太陽能對未來第四次能源革命的重要性，紛紛推出支持政策扶持製造業，同時推出了一些限制性的決策，以抑制中國太陽能在全球的競爭態勢；產業鏈低碳發展趨勢，也對中國太陽提出了更高的要求。

劉譯陽表示，海外目前占中國太陽能企業市場的60％，未來占比或更高。太陽能出海是趨勢，製造業出海，有利於打造中國企業的內控和能力，保持住自身行業的領先。此外，出海有利於改善或維護國家良好外交環境，和歐美等國家互利共贏。

他表示，除了歐美等國，廣大的人口在非洲發展中國家，未來如果太陽能企業要奠定長遠的發展，「一帶一路」沿線國家的市場空間巨大。