台北市建管處2日核發台北大巨蛋使用執照，台北市副市長李四川今（5）日透露，這幾天很多人對大巨蛋提出批評，讓施工團隊有些氣餒，但他強調，「這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但因他們的批評，讓重大建設好再更好」，盼團隊成員不要灰心。

台北市議會交通委員會2日至台北大巨蛋視察周圍交通，議員發現菸廠路停車場出入口動線混亂、大客車臨停量能不足及黃線臨停預約制於法無據等問題。此外，台北市長蔣萬安日前開箱台北大巨蛋，議會教育委員會前往考察時，則發現燈光過亮恐讓球員發生眩光問題、球員休息室高度不夠等問題。

李四川今在臉書指出，這幾天很多人對大巨蛋有很多批評，讓施工團隊有點氣餒，而他則鼓勵團隊們不要灰心，完成大巨蛋，「不是我們很強大，而是我們很弱小」，因為很弱小，所以一點一滴沉默地施做才能完成，水滴日夜靜默卻能穿石，最具力量的人往往都是沉默的。

李四川強調，這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但也因他們的批評，讓重大建設好再更好。李四川也PO出他拍的玫瑰花送給施工團隊，替他們加油，也感謝給予指正的人，「送人玫瑰，手留遺香。請大家給歷經十幾年才完成的大巨蛋一點點鼓勵與加油」。

對此，網友紛紛回文打氣，「川伯的想法很正面，能解決問題才是真正有能力的」、「能夠完成這個歷史性的艱難任務，實在需要當權者的決心和執行力，感謝有您們，否則這顆蛋不知道要等到何年何月」、「相信專業，支持努力做事的人」、「出一張嘴的從來沒有少過，尤其在台灣」。