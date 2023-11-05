永豐投顧分析，從大盤指數走勢看，加權指數在16000點止跌，短線空方攻勢告一段落，應視為空頭反彈。雖然彈力強勁一口氣站上季線，不過成交量沒有跟上，而且季線下彎走勢依舊，如果美股沒有突破性表現，台股還是中性看待。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，央行公佈9月證券存款劃撥餘額下降995億元至3兆2483億元，10月融資券亦從資增券增，轉為資減券減，兩項指標顯示散戶投入籌碼開始減少，且10月指數拉回，盤勢可望轉趨穩定。

孫傳恕分析，目前台股在兩天內快速收復月線與季線，惟成交量仍稍嫌不足，上檔先視大盤能否真正突破季線壓力，而下檔萬六在年底消費旺季、作夢行情有望啟動、選舉行情逐步發酵之下有撐，建議布局聚焦2024年具成長性的AI、資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、ABF、組裝、散熱等族群，且根據保德信預估，2024年台股企業獲利成長有望超過三成，其中電子獲利表現持續優於傳產。

孫傳恕指出，從美國科技股公佈的財報也可看出科技產業的AI長線趨勢，例如微軟與亞馬遜財報表現亮眼，特別是微軟在Open AI及CoPilot的導入優勢，帶動PC及雲端業務表現優於同業，並反應在資本支出持續走升以滿足市場需求，且在生成式潮流帶動下，大型雲端及系統業者持續擴大AI server相關支出，看好相關產業規格大幅提升，有利於相關晶片需求、零組件、板卡及系統廠等。