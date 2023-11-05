2024大選藍白是否能合作備受各界關注，但雙方談判目前仍因總統人選喬不攏陷入僵局。對此，世新大學口語傳播系教授游梓翔認為，民眾黨總統參選人柯文哲的「民調在誤差範圍內3%就禮讓」提議是個高招，因為這不僅能破除「民調無用論」、給人良好觀感，還能逆轉藍白合破局責任歸屬，「國民黨還不接球嗎？」

游梓翔3日在臉書發文表示，國民黨的「日本、德國模式」提議，是讓藍白立委被提名人投票，但藍營提名人數是白營的5、6倍，不必投票勝負已定，在國民黨提議的同時早就可以確定，柯文哲不會接受。

游梓翔認為，柯文哲的提議是個高招，首先，這破除了認為侯、柯兩人民調呈現麻花狀態，比民調沒有意義的「民調無用論」；再來，「誤差範圍內就禮讓」這招，頗有「漢子」感，游解釋，一份民調通常會有破千名受訪者，誤差約是正負3％，因此，若柯要當正的必須贏6個百分點以上，這是讓人非常有感的讓步。

最後，由於雙方的民調本就在伯仲之間，加上6個百分點的禮讓，國民黨要是還不接受，藍白合破局的責任必將相當程度逆轉。游梓翔認為，這已經是「火車離站之前」最好的成局機會了，國民黨還不接球嗎？