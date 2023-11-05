屏東死亡車禍！單車男與槽車擦撞 捲入車底遭輾當場慘死 09:292023/11/05 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣鹽埔鄉4日發生鐵馬騎士與槽車碰撞，當場命喪輪下。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣消防局4日傍晚接獲民眾報案指出，鹽埔鄉光復路超商前發生一起車禍意外，現場為槽車與腳踏車事故，警消隨即派遣長治、鹽埔分隊及特搜大隊共計出動4車、10人，到現場發現騎乘腳踏車男子身體被壓在輪下，動彈不得、已經明顯死亡，警方正釐清事故原因。 原因曝光！三重派出所遭10餘黑衣人包圍 警速逮14人竟是為這事 彰化科技執法惹議連縣長臉書都遭殃 晚間宣布暫緩喊卡了 1天接30多人！3正妹專為社區老人「排毒」 大媽怒舉報栽了 #騎士 #槽車 #輪下 #現場 #腳踏車 也許您會感興趣 推薦閱讀 小貨車紅線違停買午餐 碰！機車騎士撞車尾慘死 14:442023/11/04 社會 驚險瞬間曝！高雄槽車轉彎機車遭捲入 騎士「神一跌」命大逃死 16:262023/11/03 社會 開車暴衝撞死人！闖禍婦不發一語 死者兒痛斥：不原諒犯罪者 20:482023/11/04 社會 女騎士為閃避公車遭夾殺 卡2公車間險出大事 17:502023/11/04 社會 槽車轉彎擦撞機車 驚險瞬間！騎士命大險捲車底 15:372023/11/03 社會 猛撞插進小貨車頭！機車後座男受重創 1度失去生命跡象 10:222023/11/07 社會 視線死角撞倒轉彎機車 驚悚影片曝光！中和騎士遭壓困車底 15:092023/11/03 社會 女子過馬路「突回頭」害女騎士撞上 車禍原因是這個 19:272023/11/05 社會 保齡球式衝撞機車1騎士枉死輪下 高雄婦5萬元交保 11:052023/11/05 社會 不被癌症打倒！ 80位不倒騎士出發 挑戰10天單車環島 14:052023/11/05 生活 新北忠孝橋上3車追撞事故 大型重機騎士受傷送醫 20:352023/11/04 社會 彰化轎車逆向撞飛3騎士！1女卡車底 駕駛：好幾天沒睡 13:452023/11/06 社會 七堵女子遺失4200元現金 機車騎士經過撿走涉侵占遺失物 17:312023/11/03 社會 騎士併排違停被開單 批警未「苦民所苦」嗆：我繳稅養你們 19:002023/11/03 社會 驚險畫面曝！女子走斑馬線「突折返」 遭騎士撞飛2人慘摔在地 10:072023/11/06 社會 機車闖紅燈突急煞倒退嚕 路邊「這輛車」讓一旁騎士笑翻 22:112023/11/03 社會 影》侯台北大造勢韓國瑜站台 他親曝現場這一幕驚呆 09:052023/11/06 政治 大學教授打羽球突OHCA！路過消防員救完人留7字離開現場 帥呆 20:232023/11/04 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。