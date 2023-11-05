屏東縣消防局4日傍晚接獲民眾報案指出，鹽埔鄉光復路超商前發生一起車禍意外，現場為槽車與腳踏車事故，警消隨即派遣長治、鹽埔分隊及特搜大隊共計出動4車、10人，到現場發現騎乘腳踏車男子身體被壓在輪下，動彈不得、已經明顯死亡，警方正釐清事故原因。