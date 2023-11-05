「綜藝天后」白冰冰，在演藝圈耕耘超過40年，當年她以歌手身分出道，後來因幽默大膽口條轉往綜藝主持領域，炒紅許多人氣節目，如今她不受限於年齡，嘗試臉書直播帶貨，在事業上力求突破。最近她搭上潮流，分享自己用「AI換臉」扮演武則天的影片，只見她完全逆齡「變身」武則天，搭配經典台詞，引發不少討論。

白冰冰4日分享自己「變身」武則天的影片，影片中搭配經典台詞「你的命運已經走到盡頭，而我武媚娘的人生才剛剛開始」，白冰冰還在貼文寫下：「一代女皇～武則天」，不過仔細看可以發現，影片似乎是使用「AI換臉」，而原始影片應該就是大陸女星范冰冰主演的電視劇《武媚娘傳奇》，不過臉從范冰冰變成白冰冰，似乎也沒有違和。

貼文吸引數千網友點讚，大家紛紛留言表示：「冰冰姐一定覺得好好玩！美噹噹，這是什麼軟體」、「冰姐變身成古代美女武媚娘」、「比潘迎紫演的武則天更美更像一代女皇」、「看來大概30幾歲，真年輕漂亮」。

當年的由范冰冰主演、耗資3億人民幣（約13億新台幣）製作的《武媚娘傳奇》為了還原大唐盛世，每位演員的造型與服裝都非常精緻，其中光是范冰冰的服裝就多達260套，加上不同變化的華美精緻的髮型、配飾，總體數量相當驚人。同時身兼製作方與主角的范冰冰，非常認真敬業，即使拍攝中意外被木棍打傷、發高燒打點滴，都堅持不影響拍攝進度，此外，他對整體拍攝的各個細節也非常講究與堅持，獲得同劇演員一致好評。