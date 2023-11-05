資料顯示，台灣智慧型手機第三季賣最好的是iPhone 14 128GB，只是，基本上庫存賣完就告一段落，第四季應該不會上榜。至於9月才開賣的iPhone 15 Pro 256GB在不到10天中就賣了6萬支，直接殺進第三季榜單中，僅次於iPhone 14 128GB，而iPhone 15 Pro Max 256GB及iPhone 15 128GB也賣很好，預期將可以帶動年底前整體手機市場。

Android作業系統方面，三星在第三季上榜6款，其中Galaxy A54 256GB最熱賣，而高階機型Galaxy S23 Ultra 256GB以及摺疊手機Galaxy Z Flip5 256GB也賣很好。

扣除蘋果iPhone的9款、三星的6款，剩下的5席當中，大陸品牌OPPO有上榜4款手機，Redmi則拿下1席。其中，Redmi 12C排名12名，OPPO A78 128GB則是緊追其後，排在13名。