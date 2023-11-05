34歲南韓歌手Jessi（扈賢珠）擁有精緻五官及火辣身材的她，憑藉多首洗腦歌曲走紅，而個性直率嗆辣的她，從不避諱自己抽菸與整形的事情，日前她登上南韓網路節目再度霸氣回應，讓粉絲大讚；而她剛出道前為整型的照片，也再度被挖出。

Jessi日前登上Jonathan主持的知名網路節目《小區明星K》，當被主持人問及，為何要公開坦承抽菸與整形時，Jessi表示，自己無法說謊「因為隱藏這些事感覺反而更可笑，而且臉明明就變了，卻說是因為化妝真的太尷尬」更直言若說自己沒抽菸，到時候被抓到「那個會被罵得更慘，當然抽菸不是件好事」接著，她指著自己的胸部說：「有哪個韓國人會是這種尺寸？我是想做才去做的，我付了錢為什麼要隱瞞？我喜歡果敢的感覺」絲毫不掩飾自己動過隆胸手術。

對此，影片曝光後，網友除稱讚她的直率外，也翻出她過去剛出道以藝名「Jessica H.O」活動時的節目截圖，可見當時的她眼睛較細長、氣場也不如現在強，但五官依舊立體，也較清秀甜美。

Jessi整形前照片再被挖出。（圖／fmkorea論壇）

事實上，Jessi曾在節目中坦承自己剛出道時因不上相，被當時的經紀公司說服做了整形手術，但做完後她十分後悔，更在節目自嘲「原本以為有了雙眼皮會比較不兇狠，沒想到做完變得更兇狠，都沒人敢跟我講話」但如今的她，對自己的外表十分滿意，也學會包容自己的不完美，更呼籲大眾不要過度依賴整形，要去愛自己的獨特性。

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