秋冬是許多呼吸道疾病好發季節，近來醫界頻頻針對肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）進行示警，其又被稱作「會走路的肺炎」，咳不停為最具代表性的症狀，預估下一波感染潮會落在12月至明年1月。對此，疾病管制署特別整理5大QA，包含傳播途徑、高風險族群、感染症狀、預防方法及治療方式，一次說明。

台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民日前指出，肺炎黴漿菌已逐漸成為造成兒童肺炎的主要病因，目前正在大陸大流行。值得注意的是，近年發現該疾病在國內，已對第一線抗生素產生約7成抗藥性。他提醒，一旦感染會容易演變成重症，甚至曾有兒童需要用葉克膜救命，不可不慎。

肺炎黴漿菌是一種非典型的細菌，常造成呼吸道輕微感染，因此又有「會走路的肺炎」（walking pneumonia）封號。雖然症狀相對輕微，但持續比較久，有些病人可能達幾周到幾個月之久，且仍可能引發肺炎、腦膜炎等重症，絕不能輕忽。疾管署透過5大QA來讓民眾更了解肺炎黴漿菌：

Q1、肺炎黴漿菌是如何傳播的？

藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。

Q2、哪些族群是高風險群？

所有年齡都有可能感染，但常見於年輕人及學齡兒童。易於學校、學生宿舍、軍隊、護理之家及醫院等場所發生疫情。

Q3、要如何預防？

出現咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丢棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；落實肥皂勤洗手。

Q4、感染後會有甚麼症狀？

最常見的疾病型態為支氣管炎；常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒，及可能有持續惡化甚至長達數周的咳嗽；約有10％的人會得到肺炎。小於5歲的孩童感染時，除有上述症狀外，可能以喘鳴（wheezing）表現。

Q5、要如何治療？

多數感染者可自行痊癒，若發展為肺炎，應遵照醫囑完成抗生素療程。

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟先前提醒，由於黴漿菌肺炎沒有終身免疫，可能反覆感染，所以要做好個人衛生管理，以及適度隔離，才能避免被傳染，今年秋冬民眾務必小心。