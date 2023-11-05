新北市中和區上午9時許發生一起北方麵食館餐廳火警。位於中和永貞路上的某家麵食館，一名女員工在使用瓦斯爐點火時，突然產生閃火，現場引燃一旁設備，現場引發氣爆，門窗被炸碎一地，其餘員工見狀立刻報警求助，警消到場後迅速將火勢撲滅，幸好廚房燃燒約2平方公尺。但該名67歲女員工的臉部和上身有2度燒燙傷，面積約15%)，意識清楚，一名男員工在現場察看時，遭玻璃割傷，2人都已送往雙和醫院急救並無大礙。

新北中和餐廳竄火苗1女員工燒傷送醫。(戴志揚翻攝)