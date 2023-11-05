去年狀元班凱羅再次達到生涯數據新高里程碑！班凱羅5日貢獻25分、10助攻與7籃板，其中助攻創單場生涯新高紀錄，法蘭茲華格納也有26分，魔術最後以120比101擊潰「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，就算湖人有3人得分破20也無法扭轉場上局面。

儘管魔術兩名先發主力因傷缺陣(富爾茲腳傷、溫戴爾卡特手指骨折)，仍在首節打出誇張19比3猛攻，把湖人頓時打到暈頭轉向，安東尼戴維斯還提前吞下3犯，也讓湖人打完上半場，落居51比67落後，法蘭茲華格納半場就拿16分，班凱羅也有15分。

安東尼戴維斯下半場很快就吞第5犯，不過湖人仍未放棄，末節靠著詹姆斯與戴維斯攜手打出13比2小高潮，努力從最多25分落後追到還差13分，可惜柯爾安森尼最後4分05秒投進三分球，湖人喊出暫停換下主力，確定提前放棄了這場比賽。

除了班凱羅與法蘭茲華格納，柯爾安森尼也替魔術貢獻14分，莫里茲華格納13分、8籃板，取代富爾茲先發的布萊克11分，頂替卡特先發的畢塔德茲也拿10分、10籃板與5火鍋；湖人以安東尼戴維斯28分、13籃板較佳，詹姆斯24分，里夫斯20分，問題是羅素全場投17中4，含三分球投10中1。