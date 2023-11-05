「輪機是非常好的選擇！」甫獲得今年「全國海事水產類學生技藝競賽」輪機職種金手獎第一名的澎湖海事三年級的陳凱庭說，輪機就是船的醫生，負責治好船上各種機器的問題，過程的難度很高，但能把這件事做好，讓他充滿成就感，也是他喜愛輪機的理由。

112年「全國海事水產類學生技藝競賽」10月31日在國立台南海事展開，來自全國共計127位菁英選手參與三天的激烈競賽，11月2日圓滿落幕，選出31位金手獎、38位優勝，合計69位優秀選手。

教育部表示，各職種前兩名金手獎選手，將安排他們到海外進行短期見習，讓優秀選手的技能與視野接軌國際。而成績優異的獲獎者，將取得參加四技二專技優保送入學與技優甄審入學的加分資格。

獲得今年輪機職種金手獎第一名的陳凱庭說，輪機科的前景很好，也符合自己的興趣，因此決定進入澎湖海事就讀。他分享，成為選手的過程很辛苦，尤其自己在訓練的過程中，有一段時間在「電工」這個項目一直無法達到要求，當別人在休息時，只能加緊練習，從操作細節、檢視跟調整每個動作，讓自己熟練，直到終於不再「卡關」。

術科測驗那天，陳凱庭非常的緊張，裁判喊開始之後，大概花了30秒的時間才回過神來，但他一直告訴自己，要穩、要慢，因為慌忙就會出錯，這也是為什麼他可以在術科測驗中脫穎而出的關鍵。能夠獲得金手獎，最感謝的是不分平、假日、無償付出的指導老師，能得名真的要歸功於老師。

澎湖海事老師吳逢昇是陳凱庭的指導老師之一，今年輪機職種競賽金手獎第一、二名都來自澎湖海事。他表示，學生入學後，只要他們有學習的意願與興趣，就會帶著他們持續練習、逐步熟悉流程，這不只為了競賽，也是模擬以後就業實況，來在船上工作時，遇到狀況才可以緊急應變處理，讓船安全到達下一個港口再進行維修。