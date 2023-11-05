周三（11月8日）是24節氣中的「立冬」，民俗專家廖大乙指出，立冬前到立冬這段期間，屬龍、狗、羊、牛4個生肖的人，要把握轉運機會布施，捐血效果最快速。此外今年大利方位是南北向，家中神龕是東西向最近有合爐等需求者，「立冬」一過即可做。

不立廟、不募款的民俗專家廖大乙指出，「立冬」是秋天離去，準備進入冬天的節氣，而2023年則是稱為「黑兔年」的癸卯年，如今也快進到最後的1/4階段，在民俗上「立冬」過了之後，癸卯年影響力會漸漸減弱，因此可在立冬前幾天，好好把握為新的一年轉換好磁場及好運的機會。

廖大乙續稱，立冬前幾天，建議明年犯太歲的人，包括「坐太歲」屬龍的人、「沖太歲」屬狗的人、「小偏沖」太歲屬羊、牛的人，盡快把握這幾天的機會，用「布施」的方法，讓自己轉換正能量，並補財庫。

廖大乙解釋，「布施」不一定要捐錢，真心誠意地去幫助有需要的人，或是關懷長輩、老長官也是布施的一種。此外，對適合捐血的人而言，捐血也是最快速也最有效的方法，很快就能轉換好的磁場及能量。