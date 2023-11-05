爭取連任的民進黨立委吳秉叡今（5）日在新莊舉辦萬人登山健走活動，前行政院長蘇貞昌也出席替他拉抬聲勢，蘇貞昌稱讚吳做事很徹底，有毅力、有魄力，更舉塔寮坑溪整治的例子，說他是「喊水會轉彎」，希望民眾可以繼續支持優秀的好立委。

蘇貞昌說這個由「大師兄」辦的活動，女兒蘇巧慧每年都會參加，但今年剛好鶯歌競選總部成立，所以由自己代替女兒來向大家鞠躬敬禮。蘇貞昌讚許這個活動每年辦而且很到位，他也強調不是只有來這場，昨天去屏東同鄉會、桃園，等等還要去鶯歌、南投趕場，之所以這麼拼就是因為台灣是我們的。

蘇貞昌表示，台灣是我們的，山是我們的、海是我們，祖先把這個地方留給我們，我們就要顧好，否則就是對不起祖先跟子孫，所以我才會說「向山致敬」，而吳秉叡也給了很多好意見，大家要好好支持這樣的好立委，替大家顧山、顧水。

蘇貞昌更說，選到好的總統，方向對、會做事，台灣就會更好，像過去疫情期間，國外封城都不能動，更不要說爬山了，但台灣卻在這個時間賺了很多錢，上市櫃公司賺了4兆3千億，也因此政府收很多營利事業所得稅，也都拿出來回饋給大家，像是3倍券、5倍券、6000元現金普發，「這些比人家來買票還好！」支持對的人，國家賺大錢就會分給大家。

蘇貞昌除了希望民眾可以支持賴清德當選總統外，他也強調國會若是沒過半，很多事情都「不會動」，也說自己當過2次行政院長，阿扁跟蔡英文都請他當行政院長，「可見不同總統會互相探聽，這個個人不錯」，所以有資格這樣說。

蘇貞昌讚許吳秉叡在立法院很打拼、很內行也很資深，可以說是「喊水會結凍」，但他不只如此，更可以說是「喊水會轉彎」，因為他當時來向自己說A7合宜住宅廢水導致塔寮坑溪汙染的事情，再由自己去拜託時任行政院長賴清德，對方交代當時的桃園市長鄭文燦做一條大水管向後轉，讓汙水流回桃園自己處理。

吳秉叡補充說明，因為新莊的水源地就是從塔寮坑溪上游下來，但過去桃園A7合宜住宅人口很多，汙水處理站還沒處理好，使得汙水直接排到塔寮坑溪上游流下來，導致溪水發臭，後來在蘇貞昌去向賴清德說明後，政府撥了很多錢，長遠目標要做汙水處理站，短期就是做一個大排水管把廢水轉彎回南崁溪上游讓桃園自行處理。

對於塔寮坑溪現在已經不再發臭，吳秉叡說在新莊辦任何活動，就會想到附近我們做的所有事情，這也是民代有成就感的原因。