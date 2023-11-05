大貨車新型式新車於2025年1月1日起全面加裝盲點警示系統

大型車在路上行駛和轉彎時有許多視野死角，為提升大型車行車安全，交通部已要求2020年起須強制加裝視野輔助系統。但根據交通部道安會統計，強制大型車加裝視野輔助系統後，大型車事故造成的死傷並無明顯下降。為進一步提升大型車行駛安全，交通部規劃修正「車輛型式安全審驗管理辦法」新法要求大貨車新型式新車於2025年1月1日起，大型車所有型式新車從2027年7月1日起，都須配備盲點警示系統，期能藉由盲點警示系統對駕駛者的主動提醒功能大幅提升大型車轉彎時的安全。現行大型車輛均加裝視野輔助系統，為何還需要再強制加裝盲點警示系統？那是因為視野輔助系統的功能，需要駕駛在轉彎時主動擺頭察看才能有助於行車安全；這是屬於被動性質系統。而盲點警示系則是只要有東西(人或車)進入視野盲區後，系統就會主動提醒駕駛，讓司機在變換車道、轉彎前可以輕鬆掌握視野盲區狀況而有機會做出因應處置。交通部官員進一步表示，新法規對於盲點警示系統所採用的技術並不加以限制，影像、雷達、超音波等技術皆可使用，只要能達到盲點警示的功能要求即可。但交通部會進行驗證，確保有東西進入盲點區域時，會發出警示燈光，或是提示音、或方向盤震動來提醒駕駛。

六都的市區公車已陸續安裝 駕駛反映確實有助行車安全

台灣六都市區客運業者自三年前即陸續有部分公車安裝盲點警示系統。例如台北首都客運市區公車都有裝設盲點警示系統，在車輛左前後、右前後方都裝設偵測器，只要有東西進入駕駛盲點，警示燈就會亮起。據多年大型車駕駛經驗的首都客運公車駕駛表示，沒有盲點警示系統時，在左轉彎時視線需要專注前方與左側情況，容易忽略車輛右側情況；有盲點警示功能後，只要警示燈亮起，就會知道右側有車輛靠近，操作上能更加留意，確實對行車安全有幫助。台中市政府見賢思齊，也於民國112年5月29日宣佈補助市區客運業者安裝包含盲點警示系統在內的先進駕駛輔助系統，其他縣市正陸續跟進中。根據交通部規劃，總重量逾八噸大貨車，新型式新車於2025/1/1起、所有型式新車於2027/1/1總重量未逾八噸的新型式大貨車新車，以及新型式大客車新車，2025/7/1起都須配備盲點警示系統，所有型式大型車新車2027/7/1起須配備盲點警示系統。

寶利通推出支援盲點警示功能的整合型5G毫米波智慧主機 深耕大型車智慧化安全化市場

看準未來大型車智慧化和安全化的發展趨勢，寶利通科技結合國內相關業者開發出適用於大型客貨車的10.2吋直立式商用車專用整合型智慧主機BE-99F9。BE-99F9智慧主機擁有1280*720 QLED高畫質螢幕、直立式的造型和160度廣視角。裝設於車內中控台上方，可顯示左右兩側以及倒車影像供司機觀看以減少大客車左右兩側之視覺盲點。為了更進一步提高行車安全，也為了配合交通部新法規的要求，寶利通近日更推出可搭配智慧主機的60GHz 5G毫米波盲點主動警示雷達BE-600。透過BE-600的雷達主動偵測，一旦偵測到視野盲區若有人車出現時，BE-99F9智慧主機即會立即發出警示、並將畫面自動切換至該視野盲區讓司機即時掌握狀況。