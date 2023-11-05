青花菜和花椰菜營養價值高，是不少主婦愛買的蔬菜之一，北農表示，兩者是不同的蔬菜，都是由野生甘藍演化的變種，青花菜屬於扁球形；花椰菜為半球形，提醒民眾食用前可先浸泡在流動的清水中，再手持花梗快速進出水面，接著切成適當大小後沖洗，即可把菜蟲洗乾淨，另外若買回家想延長保鮮，可汆燙再冷凍保存，能防止變黃。

北農於臉書粉專指出，青花菜和花椰菜外觀像束捧花，在市場分類屬於花菜類，兩者顏色不一樣，是不同的蔬菜，皆是十字花科的親戚，由野生甘藍演化變種，同樣由野生甘藍演化而來的蔬菜包括甘藍、孢子甘藍、羽衣甘藍和球莖甘藍。

青花菜和花椰菜是不同的蔬菜。（圖／翻攝自北農臉書）

北農表示，青花菜整體是扁球形，小花球較分散，吃的是還沒開花的花蕾，屬於已分化組織；花椰菜整體為半球形，肉質花球較密集，除白色外，也有黃色、綠色和紫色等多個品種，吃的是花原體，屬於尚未分化的組織。

北農教3步驟將菜蟲洗乾淨。（圖／翻攝自北農臉書）

至於怎麼清洗才能將青花菜或花椰菜的菜蟲洗乾淨？北農說，可先將整顆青花菜或花椰菜浸泡在流動的清水中；再手持花梗，快出進出水面，可洗掉浮出來的小蟲；切成適當大小後，再次沖洗。若買回家後沒有立即烹煮食用，可先汆燙再冷凍保存，如此一來可防止變黃，也能延長保鮮期限。