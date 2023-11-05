一名南部建築公司經理，去年底發現妻子經常整夜未歸，還與一名陌生男子偷偷互傳曖昧急鹹濕性愛對話，而且妻子還因為與男方發生性關係，導致妻子懷孕，又因發生性行為後流產，丈夫看到簡訊後氣得崩潰，找來妻子質問後確認她出軌憤而提告，法院審理後，遭判賠40萬元，可上訴。

根據判決書，該位經理與妻子結婚後育有2名子女，但是卻發現111年12月中下旬後，妻子開始晚歸及徹夜未歸情況日漸嚴重，經理氣得質問行蹤，妻子才坦承與一名房仲發生性行為，甚至兩人有親暱、曖昧及論及性交過程LINE對話，最讓她無法接受的是，妻子甚至因與房仲發生性行為後懷孕後流產。因此氣得向法院提告並求償80萬。

但是房仲出庭時承認與人妻交往，並發生性行為及懷孕後流產，但否認知道女方有婚姻關係存在，辯解自己是在不知情之情況下與女方交往，並無故意或過失，不成立侵權行為。

法官審視雙方簡訊，發現男房仲曾向人妻表示「妳17年前就已經有寶寶的經驗了，但我從來沒有過，我一直都是想要寶寶的，現正我的立場要考量的問題很多：1.我的伴侶是別人老婆。2.寶寶生與不生。3.生，我另一半的配偶會採取什麼行動？....」等語，依上開對話之內容所示，男方顯然明知女方曾結婚為有配偶之人，而仍與女方發生性行為。

法院審理後，認定房仲男大學畢業不久，為房屋仲介公司員工，每月收入為基本工資，目前失業中，判賠40萬元。