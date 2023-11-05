日本觀光客過去很愛來台灣旅遊，但近年來台旅遊人數銳減，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析有3大原因，其中最大的原因是日圓貶值，等於台幣升值了約30%，來台消費變貴，其次是旅遊景點集中在台北，產生「去一次台北，就可以10年不去台灣」的印象，最後是兩岸因素。

矢板明夫3日在臉書表示，台灣的觀光客偏好去日本玩，有很多人每年都去好幾次、而且又肯花錢，反觀日本人來台灣觀光的人數卻減少很多。據統計，疫情之前2019年12月，大約有22萬日本人來台，但今年來台灣人數最多的5月，卻只有7萬多人，還不到4年前的3分之1。

矢板明夫表示，來台的日本觀光客減少，原因很多，其中最大原因是日圓貶值，疫情之前3萬5000日圓就可以換1萬台幣，伹現在換1萬台幣要4萬6000日圓，台幣已經升值30%，也就是說，在日本東京吃一碗叉燒麵，大約800日圓，而在台北市吃一碗牛肉麵大概要台幣250元，等於近1200日圓，原本便宜、東西又好吃的台灣變貴，讓日本人望而卻步。

矢板明夫分析，台灣的觀光資源大部分集中在台北，包括故宮、台北101及各大夜市，而其他城市的特點並不突出，交通、住宿、飲食也不是很方便，於是造成了「去一次台北，就可以10年不去台灣」的印象，這是台灣的觀光業者需要努力的地方。

此外，最近2年，國際社會紛紛關注台海爆發戰爭的可能性，害怕「台灣有事」，也成了外國遊客不太敢來台灣的理由之一。