聯合國秘書長古特瑞斯以及在加薩的多個救援機構，今天譴責以色列空襲擊中救護車；以色列軍方則在沒有證據下指稱，救護車上載有哈瑪斯武裝分子。

路透社報導，加薩衛生部、當地醫院的院長，以及巴勒斯坦紅新月會（PCRS）都表示，以色列轟炸目標是針對救護車隊的，這支車隊負責把傷患撤出遭圍困的加薩（Gaza）北部。

救護車遇襲事發地點、加薩市郊西法醫院（al-Shifa Hospital）院長賽梅耶（Mohammad Abu Selmeyah）表示，這次空襲造成 15人喪生、60 人受傷。他說，死傷者主要是站在醫院門口的民眾，而不是車內的人。

以色列軍方昨晚表示將提出更多證據，證明它所擊中的那輛救護車被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用來運送戰士。以軍同時表示，利用救護車隊運送武裝人員和武器，是哈瑪斯「軍事行動方式的一種」。哈瑪斯則否認這兩項指控。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在社群媒體表示：「我對加薩救護車遇襲的報導感到震驚。」

世界衛生組織（WHO）譴責這次攻擊；慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）形容攻擊救護車「很可怕」，也「是一場無止境不合理暴力行為的一個新低點」。

巴勒斯坦紅新月會聲明指出，事發時，由5輛救護車組成的車隊正尋求把以色列空襲下的傷者，從加薩市（Gaza City）的西法醫院送至與埃及接壤的拉法過境關卡（Rafah border crossing）。

賽梅耶說，救護車隊要撤離的傷患，早已列入獲准進入埃及的名單之中。

埃及衛生部並未立即回覆路透社置評要求。然而，埃及衛生部昨天發布的聲明表示，當天預計抵達拉法過境關卡的傷患有28人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121105