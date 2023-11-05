韓國影帝李善均近日被爆涉嫌吸食大麻，上月28日到案說明後，傳出尿液和毛髮驗毒皆呈現陰性反應，代表他8至10個月間未吸毒。4日他至警局接受第二次傳喚調查，他在調查中坦白：「我被聲色場所的室長A某（29歲，女）騙了」，自稱收下對方給的東西時，並不知道那是毒品，間接承認了自己有接觸。

據韓媒《聯合新聞》報導，李善均在4日二次傳喚調查中聲稱自己是被A某騙了：「A某給了我一樣東西，我不知道那是毒品。」這段陳述代表他在並不知情的狀況下，確實有接觸到毒品，事後他接受採訪表示，自己已經所有的事實全盤托出，但具體事情不能透露。

而南韓警方早在第一次傳喚李善均調查時便扣押他的手機，以數位分析的方式發現與毒品相關的證據，警方也將深入調查「李善均聲稱自己是被騙的」這個說法是否屬實，之後會再提出第三次傳喚調查要求。

事實上，李善均自從被爆出吸毒後，被警方以違反毒品管制條例立案調查，已被限制出境，連婚外情29歲酒店女、疑遭勒索九百萬台幣的醜聞都傳開，愛家好男人形象全毀，正宮田慧振則嚇到快暈。神隱8天後，李善均向外界、粉絲道歉，也哽咽地向星妻田慧振和2個兒子表示：「對於這段時間承受著巨大痛苦的家人們，我感到非常抱歉。」

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