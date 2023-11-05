教育部國教署推動「學（幼）童口腔保健計畫」，在112學年計畫中，針對幼兒園幼童制定不同的推動策略，包含檢視幼兒的牙刷選擇及含氟牙膏濃度是否達到1000ppm；也同步向幼兒主要照護者，推廣6歲兒童第一大臼齒窩溝封填政策服務，以有效預防齲齒發生。

為提升教師口腔保健知識及資源運用，教育部國教署委託高雄醫學大學口腔衛生學系團隊辦理「學（幼）童口腔保健計畫」，透過校園輔導團之介入輔導，自111學年起也向下扎根至幼兒園，藉由提升幼兒園教保服務人員的口腔保健知能以及協助提升幼兒家長的健康知能，進而建立幼兒口腔健康行為。

教育部國教署說明，據統計全國國小一年級學童未治療齲齒率從105學年46.95％，至111學年已下降至32.95％，但為更有效降低一年級學童未治療齲齒率，決定著手向下深入幼兒園。

在112學年計畫中，針對幼兒園幼童制定不同的推動策略，包含幼童潔牙工具使用的適切性及推廣6歲兒童第一大臼齒窩溝封填政策服務，檢視幼兒的牙刷選擇及含氟牙膏濃度是否達到1000ppm；也同步向幼兒主要照護者，推廣6歲兒童第一大臼齒窩溝封填政策服務。兒童恆牙第一大臼齒的咬合面非常容易發生齲齒，占所有齲齒近50％，為照顧兒童口腔健康，衛生福利部從103年9月起就補助所有6歲兒童接受恆牙第一大臼齒窩溝封填服務。

教育部國教署表示，兒童生長發育的關鍵階段為0至6歲，幼兒園則是健康行為建立養成的關鍵場域，若能盡早介入口腔健康保健方法，確保校園潔牙相關資源充足，提高家長、主要照護者、學校師長對於各項防齲服務功效的認知與使用意願，提升師生口腔保健知能，即可養成幼兒良好健康生活習慣，守護口腔健康。