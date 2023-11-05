祖籍為中國大陸廣東省梅州市五華縣、擁有客家血統的李然，是比利時史上首名亞裔王妃，她近日回到老家探親、參與活動，其從櫃姐一躍成為王妃、猶如麻雀變鳳凰的人生，再度掀起熱議。

李然1984年出生於五華縣，綜合媒體報導，她取得北京語言大學經濟學位後，前往法國就讀巴黎索邦大學（Sorbonne University）和巴黎高等管理學院（ESG Management School，現稱巴黎商學院、Paris School of Business），學習奢侈品行銷及管理。

畢業後，李然先在紀梵希（Givenchy）擔任實習生，之後又到巴黎世家（Balenciaga）和芬迪（Fendi）從事銷售。2009年，李然於芬迪工作期間認識了當時在巴黎擔任設計師、比利時利涅家族的查爾斯王子（HH Prince Charles Joseph Malcolm de Ligne），兩人於2010年結婚、2012年迎來兒子阿馬德奧（Amadeo）。

但根據了解，利涅家族與目前的比利時王室並無血緣關係，該家族古羅馬帝國時期即獲得王子／公主的頭銜並世代傳承至今；另也有說法指出，查爾斯其實只是利涅家族成員，並非王子。

這次回到家鄉，李然除前往母校探望恩師、以自身經驗給予學生鼓勵外，也參加了第六屆世界客商大會，她在會上透露，自己目前主要於巴黎工作，而2017年曾有媒體報導，李在某個奢侈品牌擔任主管。