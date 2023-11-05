藍白近日就大選合作各自提出新方案，卻仍未有共識。針對國民黨主席朱立倫希望藍白不要受主戰派、破壞者影響，國民黨前立委陳學聖認為，最強的主戰派、最大的破壞者就是民眾黨總統參選人柯文哲，呼籲藍營真要有走自己路的決心和準備。

陳學聖今（5）日在臉書指出，國民黨提出日本、德國整合模式，至少有15個縣市長連署背書，是有龐大民意基礎的，民眾黨再不喜歡也可以討論一下，但他們從上到下殺氣騰騰地對朱立倫一番猛攻，且身為對談主帥的柯最起碼應不出惡言、保留未來轉寰空間，卻連「乞丐說」、「把恁爸當成肖ㄟ」等言論都出籠。

「當民眾黨全黨都是鷹派時，誰還能相忍來成全大局？」陳學聖提到，藍白合不僅不會吃掉民眾黨，透過聯合內閣，反而是成全、壯大民眾黨，為何民眾黨一直咄咄逼人，好似非要吞掉國民黨不可，「尤其侯友宜在藍白合大帽子底下，被柯P酸爆，壓著打，完全憋著，不能回嘴，真孬到極點」。

陳學聖認為，朱立倫會以唾面自乾的態度，繼續尋求藍白合的最大可能性，但面對柯文哲自己就是主戰派、破壞者的情況，藍營真要有走自己路的決心和準備。