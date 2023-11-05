消防獲報趕抵現場，立即拉設水線灌救，火勢約15分鐘後被撲滅。（新北市消防局提供）

麵食館女員工使用瓦斯爐具點火，疑似瓦斯外洩，引發氣爆，產生閃火，店裡玻璃窗被震碎。（中和警分局提供）

氣爆瞬間畫面曝！中和麵食館瓦斯外洩 「現場炸開」2員工送醫 @ChinaTimes

新北市中和區永貞路1間知名麵食館今（5）日上午近9時，疑似員工使用瓦斯時，不慎引發氣爆，大量濃煙不斷竄出，消防獲報趕抵現場，立即拉設水線灌救，火勢約15分鐘後被撲滅，2名員工受傷送醫，起火原因有待釐清。

警消指出，今上午8時52分，位於中和永貞路上的麵食館67歲女員工使用瓦斯爐具點火，疑似瓦斯外洩，引發氣爆，產生閃火，不僅店裡玻璃窗被震碎，女員工被烈焰灼傷，臉部、雙手遭受2度燒燙傷，身上燒燙傷面積達15％，另名男員工則被玻璃割傷，2人皆被送往雙和醫院救治。

警消表示，火勢約於9時7分撲滅，燃燒廚房約面積2平方公尺，還好當時尚未營業，店裡沒有顧客，否則後果不堪設想，起火原因仍待釐清。

新北市消防局呼籲，民眾使用桶裝瓦斯應遵守下面準則，安裝瓦斯鋼瓶應置於屋外通風良好之處、避免日光直射。需直立放置瓦斯鋼瓶，附近不得放置易燃物品。